NCR mayor aprub sa diskarte ni Magalong

Nakipagpulong na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga alkalde sa National Capital Region (NCR) kasama si Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Eduardo Año.

para mapalakas ang contact tracing sa mga nakasalamuha ng mga tinamaan ng coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Si Magalong ay kabilang sa apat na opisyal ng gobyerno na itinalaga bilang `anti-COVID czar’ at hinirang itong contact tracing czar dahil sa magandang halimbawa na ipinakita niya sa Baguio City.

Ayon kay Magalong, binago na rin niya ang tawag sa contact tracing team.

“Binago ko na. We don’t call it a team anymore, we call it a contact tracing ecosystem. May interviewer-policemen investigator and health worker. Dapat one is to one, `yon na lang ang compromise,” aniya pa.

Maayos naman aniya ang pagtanggap sa kanila ng mga local chief executive kung saan ipinakita nila ang sitwasyon sa COVID-19 pandemic at doon nakita ng mga alkalde kung paano tutugunan ang problema.

“When we talk about the strategy on how to implement, they were enthusiastic,” ani Magalong.