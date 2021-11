NCR ibaba sa alert level 2 para bukas mga negosyo

Hiniling ng mga negosyante sa gobyerno na ibaba na sa alert level 2 ang Metro Manila November 15 para makapagbukas na lahat ang mga negosyo.

Sinabi ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion na mababa na ang kaso ng COVID-19 at marami na ang nabakunahan sa National Capital Region (NCR) kaya wala ng dahilan para patagalin pa ang pagdurusa ng mga negosyante.

“By November 15 I expect that this will move to alert level 2 because cases are going down and yet,we are 85% vaccinated na, so what are we waiting for?” ani Concepcion.

Inaasahan aniya na tataas pa ang porsiyento ng mababakunahan sa mga susunod na araw kaya dapat ay ikonsidera rin ng gobyerno ang kapakanan ng mga negosyanteng matagal ng naghihintay na makabawi mula sa matinding pagkalugi simula noong Marso 2020. (Aileen Taliping)