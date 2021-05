NCR GCQ pa more sa Hunyo hinirit

Iminungkahi ng OCTA Research na panatilihin ang general community quarantine (GCQ) sa Metro Manila sa buwan ng Hunyo.

Ayon sa grupo, bagama’t bumaba na ang kaso ng COVID-19 sa NCR Plus ay nananatili pa rin itong mataas.

“While we believe that we can relax res¬trictions, we think that we should try to retain the GCQ at this time because the cases are still significant,” saad ni OCTA Research fellow Prof. Guido David.

Aniya pa, puwede nang paluwagin ang GCQ sa Hunyo, iba sa heightened restrictions na pinapatupad ngayong Mayo.

Paliwanag din ni David, hindi pa napapanahon para ilagay sa modified GCQ ang Metro Manila at dahil baka muling makampante ang mga tao.

Nasa 1,099 na lamang aniya ang average ng bagong COVID-19 cases kada araw na naitatala sa rehiyon nitong nakalipas na linggo.

Ito ay mas mababa ng 80% kumpara noong mga nakalipas na buwan kung saan ang daily average peak ay nasa 5,550.

Sinabi rin ni David na ang reproduction number sa NCR ay bumaba na rin sa 0.53 habang ang positivity rate nito ay nasa 10% na lamang mula sa dating 25% noong Abril.

Ayon kay David ang Quezon City, Zamboanga, Manila, Pasig at Davao City ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng bagong kaso ng COVID-19 sa nakalipas na linggo pero karamihan sa mga lungsod ay nakapagtala aniya ng negative case growth rate, maliban sa Davao City na ang bilang ng mga apektado ay tumaas pa ng 49%. (Juliet de Loza-Cudia)