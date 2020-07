NCR GCQ, Cebu ECQ pa rin

Walang pagbabago sa umiiral na quarantine status sa Cebu City at sa National Capital Region dahil sa COVID-19.

Ito ay matapos ihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Martes ng gabi sa kanyang mensahe sa bayan na mananatili sa enhanced community quarantine ang Cebu City habang general community quarantine ang Metro Manila hanggang sa ‪July 15.‬

Sinabi ng Pangulo na ang Cebu City ngayon ang hotspot sa COVID dahil marami sa mga mamamayan ng lungsod ang ayaw sumunod sa mga ipinaiiral na security protocols sa ilalim ng ECQ.

“You have the highest. Cebu is now the hotspot for COVID. Bakit? Eh wala mo musunid eh. Marami sa inyo hindi sumunod,” anang Pangulo.

Kabilang sa mga lugar na nasa GCQ ay ang mga lalawigan ng Benguet,Cavite, Rizal , Leyte at Southern Leyte, Lapu Lapu City, Mandaue City at Ormoc City.

Nag-downgrade na rin ang Talisay City mula sa dating pagiging modified ECQ at ngayon ay inilagay sa GCQ kasama na ang mga bayan ng Minglanilla at Consolacion.

Ang ibang mga lugar sa Cebu province ay isinailalim sa modified GCQ.(Aileen Taliping)