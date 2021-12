NCR COVID hawaan tuloy sa pagbagsak

Bumaba na sa 0.35 ang COVID-19 reproduction rate sa National Capital Region (NCR) nitong Nobyembre 29 hanggang Disyembre 5 na mas mababa sa 0.92 na naitala sa kaparehas na panahon noong 2020.

Ayon sa OCTA Reaearch Group, ang reproduction rate ay tumutukoy kung gaano karami ang nahahawa sa isang kaso.

Sinabi ni OCTA Research fellow Guido David lahat ng indicators mula Nobyembre 19 hanggang ngayong Disyembre ay bumaba kumpara sa data sa kaparehas na panahon noong 2020.

“NCR this past week compared to last year. The testing level is around the same, but nearly all indicators are better now,” ayon sa tweet ni David.

Iniulat rin ni David na ang daily attack rate ay 0.79 nitong Nobyembre 19 hanggang Disyembre 5 , mula sa 2.61 sa kaparehas na panahon noong 2020.

Ang positivity rate naman ay 1.1% mula sa 3.7%, ang hospital bed ay 1,764 mula sa 2,246.

Ayon pa kay David, ang Metro Manila ngayon ay nasa very low risk status sa COVID-19. (Juliet de Loza-Cudia)