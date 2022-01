NCR COVID hawaan 4 araw bulusok

Bumaba pa sa 0.50 ang COVID-19 reproduction number sa National Capital Region (NCR).

Ayon kay OCTA Research Fellow Dr. Guido David ito ay mula sa 0.63 na reproduction number sa NCR noong Miyerkoles.

Ang reproduction rate ay tumutukoy sa bilang ng mga taong maaaring ihawa ng isang pasyente ng sakit. Ang reproduction number na mas mababa sa 1 ay indikasyon nang pagbagal ng transmission o hawaan ng virus.

“1.29.22. NCR reproduction number down to 0.50. The downward trend has slowed in the past four days but new cases still tracking below Jan 20 projections. Public must continue to comply with health protocols,” base sa post ni David sa kanyang Twitter account.

Tinukoy rin ni David na ang NCR ay nakapagtala ng 2,256 bagong COVID nitong Enero 28.

Ito na ang pinakamababang daily number simula noong Disyembre 31, 2021, kung kailan nagsi­mulang magkaroon muli ng COVID-19 surge sa NCR.

Kaugnay nito ay bumaba rin ang one-week growth rate ng bagong COVID-19 cases sa NCR sa -69%, gayundin ang ang 7-day positivity rate ay nabawasan rin sa 21%.

Ayon kay David, inaasahang mailalagay na ang NCR sa moderate risk nitong Enero 29 habang ang low risk classification naman ay depende kung gaano bababa ang mga kaso sa 1,000 na lamang kada araw. (Juliet de Loza-Cudia)