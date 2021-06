NCR COVID case bumabagsak na

Inihayag ng Department of Health (DOH) na patuloy bumababa ang mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa National Capital Region (NCR).

Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, ang share ng NCR sa kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa buong bansa ay bumaba na sa 13% sa ngayon.

Nabatid na ito ay malaking pagbabago mula sa dating 30%-40% share sa mga COVID-19 cases sa bansa.

“Nakikita rin ho natin ngayon na National Capital Region ay talagang buma¬baba na. It’s share of cases in the totality of cases in the country is just about 13% na lang po ngayon when during the surge, tayo po’y umaabot ng 30% to 40% share sa mga kaso. Ngayon ay 13%,” ani Vergeire, sa isang online press briefing.

Samantala, sinabi ni Vergeire na ang Mindanao ay mayroon namang 25% share, ang Visayas ay may 20% share, at ang iba pang bahagi ng Luzon ay mayroong 40% share sa total number ng COVID-19 cases sa bansa. (Juliet de Loza-Cudia)