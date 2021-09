NCR balik-GCQ hanggang Sept 30! Palasyo aminadong wa epek ECQ

Hindi sapat ayon sa Malacañang ang ipinaiiral na enhanced community quarantine (ECQ) para maawat ang paglobo ng kaso ng COVID.

Ginawa ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang pahayag kasunod ng ipatutupad na granular lockdown sa halip na ECQ sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa upang mapigil ang pagkalat ng COVID.

“The truth of the matter is apparently iyong ECQ, as we practiced, it may not be enough. So we’re trying to come up with a new strategy kaya nga po itong localized lockdown na ito, granular, is not the same granular lockdown that we knew,” paliwanag ni Roque.

Sa ilalim ng granular lockdown, tanging mga healthcare worker ang papayagang lumabas ng kanilang bahay.

Kahit mga authorized persons outside residence (APOR) ay hindi papayagang lumabas.

“One innovation is kung ika’y APOR, you can leave but you can no longer go back until matapos iyong granular lockdown; wala talagang labas-pasok. For APORs you can leave once, ‘yan po iyong naaalala ko sa isang innovation ‘no and the rest we will announce later,” paliwanag nito.

“It will be literally a complete lockdown kapag ikaw ay subject to granular lockdown at pati pagkain ibibigay na po ng gobyerno doon sa mga lugar na covered by granular lockdowns,” sabi pa ni Roque.

Nauna nang inanunsyo ni Roque ang muling pagsailaim sa general community quarantine (GCQ) ng Metro Manila simula Setyembre 8 hanggang Setyembre 30 kasabay ng pagpapatupad ng granular lockdown sa mga lugar dito na may matataas na kaso ng COVID-19.

Bukod sa Metro Manila, ang 36 pang lugar sa bansa na nasa ilalim ng GCQ hanggang Setyembre 30 ay ang Baguio City, Kalinga, Abra, Benguet, Dagupan City, Santiago City, Quirino, Isabela, Nueva Vizcaya, Tarlac, Occidental Mindoro, Puerto Princesa, Aklan, Guimaras, Negros Occidental, Cebu City, Mandaue City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Iligan City, Davao Oriental, Davao del Sur, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani North Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Cotobato City at Lanao del Sur. (Mia Billones/Prince Golez)