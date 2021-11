NCR amoy alert level 1

Namumuro na ilagay sa alert level 1, ang Metro Manila kapag bumaba ba sa 500 o mas mababa sa 1,000 kada araw, ang kaso ng COVID-19.

Ito ang inihayag ni Health Secretary Francisco Duque III kung saan ang alert level status sa panahon ng holiday season ay nakadepende sa bilang ng kaso ng COVID19.

“Depende ‘yan. Titingnan natin ang numero, ang datos. Kung ang datos ay patuloy namang bumababa, halimbawa kahapon is nasa a little over 2,000 lang tayo, so posible na kapag below 1,000 tayo or 500 per day ay baka pwede nating ibaba pa hanggang alert level 1,” ayon kay Duque sa Laging Handa public briefing.

“Sino ba naman ang may ayaw na mas mababa ang ating alert level? Mas malaking bahagi ng ekonomiya naman ang ating mabubuksan at mas marami tayong mababawing trabaho na nawala,” dagdag ni Duque.

Ayon sa alituntunin ng gobyerno, ang isang lugar na maaring ilagay sa alert level 1 kung mababa na at pababa pa ang hawaan ng COVID-19, ang total bed utilization rate at intensive care unit utilization rates ay mababa na rin.

Sa ilalim ng alert level 1, maari nang gawin ng mamayan ang aktibidad at ang lahat ng establisimiyento ay maari nang mag-operate ng full capacity. Ang mga hindi makakasama ay iyong nasa ilalim ng granular lockdown. (Juliet de Loza-Cudia)