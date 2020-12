NCR, 9 pang lugar GCQ buong Enero

Pinalawig ni Pangulong Rodrigo Duterte ang general community quarantine (GCQ) status sa Metro Manila at ilan pang lalawigan.

Sa kanyang regular na mensahe sa bayan, tinukoy ng Pangulo ang mga lugar na mananatili sa GCQ status kabilang dito ang National Capital Region (NCR), Batangas, Isabela, Lanao del Sur, Davao del Norte, at mga siyudad ng Santiago, Iloilo, Tacloban, Iligan, at Davao.

Ang hindi nabanggit na mga lugar ay inilagay ng Pangulo sa modified general community quarantine (MGCQ) , maliban na lamang kung aapela ang mga lokal na opisyal.

Magiging epektibo ang bagong community quarantine status sa Enero 1 at matatapos hannggang January 31, 2021.

Sinabi ng Pangulo na sakaling tumaas ang COVID cases, nasa LGUs na aniya ang paghihigpit.

If the medical statistics wouod show that there is really a spike, it is better to I said, better part of prudence is to just leave it as that,” anang Pangulo.(Aileen Taliping)