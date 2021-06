NCCA Young Historian Prize kilalanin

Ang Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining o National Commission for Culture and the Arts (NCCA), sa pamamagitan ng National Committee on Historical Research (NCHR) ay malugod na ianunsyo ang nagwagi sa 2020 Young Historian’s Prize (YHP).

Ang 2020 YHP ay igagawad kay Mr. Francis Justine M. Malban, Assistant Professor I sa University of the Philippines Department of History sa kanyang manuskritong “A History of Mental Health Institutions in the Philippines, 1898-1935”.

Ang YHP secretariat ay nagsimulang mangalap ng mga entry noong ika-15 ng Oktubre 2019 hanggang ika-18 ng Pebrero 2020 kung saan nakatanggap ito ng labingdalawang (12) entry. Noong Enero 2021 ay nakumpirma ang nagwagi sa nasabing timpalak.

Alinsunod sa Section 12.B.7 ng Republic Act 7356 o ang Law Creating the NCCA, binuo ng NCHR ang YHP na naglalayong hikayatin at suportahan ang pagsulat ng kasaysayan ng Pilipinas mula sa perspektibo ng mga Filipino at upang makilala ang potensiyal at likha ng mga kabataang iskolar sa aspekto ng Philippine history at historiography.

Dahil sa mga health protocol na ipinatutupad, ang awarding ceremony ay mapapanood sa mga social media account ng NCCA sa ika-12 ng Hunyo 2021.

Mula naman sa National Committee on Cinema (NCC) na binubuo ng mga natatanging artista mula sa mundo ng cinematic arts na katuwang rin ng NCCA, ay inaanyayahan ang mga gumagawa ng pelikula na lumahok sa NCCA EKSENA: Quarantine II.

Ang NCCA EKSENA: Quarantine II, sa temang “What we did right, what we did wrong?”, ay nakatuon sa mga video content project ngayong panahon ng pandemya. Ang kompetisyon na ito ay bukas sa lahat ng Filipino filmmaker. Ang mga interesadong lumahok ay dapat magpasa ng mga kailangang dokumento. Isang entry lamang ang maaaring ipasa ng mga aplikante at dapat ay walang nakabinbing proyekto sa NCCA.

Maaaring magpasa ng alin man sa advocacy at instructional videos, online filmmaking modules, video diaries, animation, at iba pang video-related online content. Ang running time ng entry kabilang ang opening at closing credits ay hindi daapt bumaba sa limang minuto at hindi hihigit sa sampung minuto.

Nagkakahalagang PhP 75,000 ang ibibigay sa mapipiling grantee na gagamitin sa produksyon ng online video project.

Ang project ay isusumite sa dalawang format: Una, isang digital file na isusumite sa email ng NCC na naka-address kay Dr. Roland B. Tolentino, Commissioner ng Subcommission on the Arts at Head ng National Committee on Cinema, ikalawa ay isang digital copy nan aka-upload sa online video sharing site.

Para sa kumpletong detalye ng NCCA EKSENA: Quarantine II, bisitahin ang National Committee on Cinema sa Facebook.

Para naman sa sa iba pang detalye, tungkol sa Yong Historian;s Prize, i-contact ang Cultural Heritage Section sa sch@ncca.gov.ph.