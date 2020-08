NCCA Padayon wagi sa digital universe

Hindi na mapipigil pa ang ang pag-arangkada, pagyakap at panonood sa Padayon: The NCCA Hour sa digital universe matapos i-ere noong Hulyo 28 ang pilot episode nito.

Sa kasalukuyan, umani na ng humigit kumulang 245,000 views sa Facebook ang Padayon: The NCCA Hour, 11,400 views naman ang Padayon Presents, at positibong feedback mula sa mga netizen at iba’t ibang indibidwal mula sa iba’t ibang panig ng bansa.

Sa mga nakalipas na episode ay naging panauhin na ng programa sina Pambansang Alagad ng Sining Ryan Cayabyab, NCCA Arts Ambassador Catriona Gray, dating NCCA executive director at founder ng Philippine Educational Theater Association (PETA) Cecile Guidote Alvarez, Professor Xiao Chua, Dr. Shirley Halili-Cruz, Prof. Felipe De Leon, Jr., Ony Carcamo, at iba’t ibang personalidad mula sa sektor ng kutura at mga sining.

Kaabang-abang pa rin ang mga susunod na episode, dahil bibisita sa Padayon: The NCCA Hour sina NCCA Music Ambassador KZ Tandingan, Lara Maigue, Kate Valdez, Royce Cabrera, Migo Adecer, Daryl Ong, Jilson Tiu, at marami pang iba.

Araw-araw ring nakakasama sina ka-Padayong Rene S. Napenas, Puno ng NCCA Public Affairs and Information Section, Annie Luis, Puno ng International Affairs Section, at Ferdie Isleta, Officer-in-Charge ng Plan/Policy Formulation and Programming Division at Puno ng Arts Section, bilang mga hosts ng naturang programa.

Ang Padayon: the NCCA Hour ay napapanood tuwing Lunes, Miyerkules, at Biyernes, habang ang Padayon Presents, kung saan ipinapalabas ang iba’t ibang mga programang pantelebisyon ng NCCA, tulad ng Dayaw, Buhay na Buhay, at Sagisag Kultura TV (Likhang Yaman at National Artist Series), ay natutunghayan naman tuwing Martes at Huwebes, 3PM hanggang 4PM, sa NCCA Facebook page.

Ang Pambansang Komisyon Para sa Kultura at Mga Sining (NCCA), sa pangunguna ni Tagapangulo Arsenio “Nick” Lizaso, Punong Tagapagpaganap Al Ryan S. Alejandre, Pangalawang Punong Tagapagpaganap Marichu G. Tellano, at Supervising Officer for Administration Bernan Joseph R. Corpuz, kaisa ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas – Tanggapan ng Tagapangulo (CCP), ay naglunsad ng isang programang pangkultura, online, na pinamagatang, Padayon: the NCCA Hour.

Ang Padayon: the NCCA Hour ay binuo alinsabay sa mga pagbabagong dulot ng “new normal.” Layunin ng programang gamitin ang panahon ng kwarentina upang mas pag-alabin ang pagmamahal at palawigin ang interes ng sambayanan sa sining at kultura, at mahikayat ang lahat na mas ikarangal pa ang pagiging Filipino.

Ang programang Padayon: the NCCA Hour ay may tatlong pangunahing segment –Sining Aral, Sining Saya, at Samot Sining; mayroon rin itong apat na maiiksi ngunit katangi-tanging segment na pinamagatang Bukang Isip, Laro Tayo, Siningspirasyon, at Sining Galaw.

Ang Padayon ay hango sa salitang Bisaya na nangangahulugang “sulong o magpatuloy sa gawain.”

Para sa karagdagang kaalaman, maaari kayong makipag-ugnayan kay G. Rene Napeñas, puno ng Public Affairs and Information Section, sa numerong 0928-5081057, 527-2192 loc 625, o sa pamamagitan ng email ncca.paio@gmail.com. Maaari ding bumista sa www.ncca.gov.ph.