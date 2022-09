NCAA Season 98 Team Preview: Perpetual tigasin kina Aurin, Razon

ISA ang University of Perpetual Help System DALTA Altas sa mga powerhouse team sa 98th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA), pagbibidahan nina Kim Aurin at Jielo Razon simula Setyembre 10.

Instrumental para sa Las Pinas-based squad ang backcourt tandem ng 25-anyos na shooting guard na si Aurin at Batangas-native na si Razon upang makabalik sa Final Four ang koponan.

Makakatulong nina Aurin at Razon sina Jeff Egan, Rey Barucama, Mark Omega, Lean Martel, JP Boral, John Abis, Cris Pagaran at Jasper Cuevas sa Altas na tumapos sa 97th season ng 4-5 kartada na minamanduhan ni coach Myk Saguiguit.

“Manalo lang kami every game, makakuha kami ng mga panalo na kaya namin tapos makapag-Final Four and hopefully, makapasok sa Finals,” pahayag ni Egan.

Nakakuha rin ng malaking karanasan ang koponan sa 2022 FilOil EcoOil Preseason Cup, na nakita ang pag-usbong ni Cyrus Niture na naging top scorer ng koponan sa 12.29 points, 6.14 rebounds, 1.86 assists, at 1.29 steals, habang nagpakitang-gilas sina Razon na may 10.83 markers, 4.67 boards, at 4.5 dimes, maging si Aurin, na kumamada ng 11.6 points, 3.6 rebounds at 1.4 assists para sa 2-6 rekord.

“Tingin ko naman malaki ‘yung chances namin, talagang disiplina lang talaga,” wika ni Egan. “Dapat lahat ng players namin is mag-commit doon sa goal namin and alamin ‘yung role namin and tingin ko kaya naman namin this season.” (Gerard Arce)