NCAA Season 98 Team Preview: Nayve, Blazers pakay Final 4

TATANGKAIN ng De La Salle-College of Saint Benilde Blazers na makabalik sa Final Four sa pagbubukas ng 98th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) simula Setyembre 10.

Nabitin sa pagtatangkang makapasok sa Final Four ang Blazers nang magtapos ang kampanya nito sa elimination round sa 5-4 kartada matapos malaglag sa play-in stage kontra sa multi-titlist San Beda Red Lions at University of Perpetual Help System DALTA Altas, para saamahan sa Final Four ang defending back-to-back champions na Letran Knights, Mapua Cardinals at San Beda.

Naging maganda ang panimula ng CSB sa nagdaang season nang buksan nito ang kampanya sa 4-1 baraha subalit paunti-unting nawala ang tikas ng mga atake’t depensa sa mga sumunod na laro.

Nagbunga pa ang kamalasan ng CSB sa play-in stage nang masuspinde ng isang laro si Filipino-American AJ Benson upang hindi makalaro kontra Perpetual Altas na nagtapos sa 64-76.

Hindi na makakabalik pa si Benson sa panibagong season dahil sa one-and-done year lang nito sa nagdaang kampanya, subalit mananatiling buo pa rin ang koponan sa pangunguna ni dating juniors MVP Will Gozum, Robi Nayve, Joshua Marcos, Ladis Lepalam, Ray Carlos at JC Cullar.

“Actually, mindset namin this season is still the same,” pahayag ni Nayve sa isang news online. “Siguro this coming season, we just have to have that mentality of being consistent lalo na with (team captain) JC (Cullar) being hard on us every day. Everyday, he’s reminding us to be consistent in everything we can do.”

Magiging pandagdag tulong rin sa koponan ang bagong lipat na si Migs Oczon galing ng National University Bulldogs na kumana ng 11.2 points, 2.4 rebounds, 2.6 assists, 1.8 steals at 0.4 blocks sa nagdaang 2022 FilOil Preseason Cup matapos umabot hanggang quarterfinals ang grupo.

“Confident talaga ako this season that we’ll be able to push through with our goals,” saad ni Nayve. (Gerard Arce)