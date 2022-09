NCAA Season 98 Team Preview: Kwekuteye ibabalik korona sa San Beda

NAIS muling malasap ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) multi-titlist San Beda University Red Lions ang rurok ng tagumpay.

Ito ay matapos ang dalawang sunod na season na pumalya itong makamit ang titulo at kapusin sa ika-16th sunod na finals appearance.

Tatangkain ng mga beteranong sina John Bryle Bahio at Fil-Canadian James Kwekuteye na maibalik ang korona sa Mendiola.

Panibagong sistema ang isinasalpak ng bagong head coach na si Roel Aurelio “Yuri” Escueta partikular sa rebounding at ball movement.

“Nung dumating ako medyo bago sa kanila ‘yung principle namin sa depensa, ‘yung mga set namin sa offense medyo bago pa sa kanila, siguro medyo takeaway ko lang from pre-season tournaments, with our players, kasi ‘yung NCAA fast-pace game, add ko lang ‘yung composure namin in terms of taking care of the ball, we don’t want to take it over as much as possible, and also the offensive rebounding, we need to take care of boxing out,” pahayag ni Escueta na pinalitan si multi-titled coach Boyet Fernandez.

Lalaro para sa kanyang huling taon ang 6-foot-2 Fil-Canadian main scorer na si Kwekuteye na rumehistro ng 14.3ppg, 5.2 rebs at 1.5 assists, na nabigong dalhin sa Finals ang koponan nang talunin ng season 97 runner-up na Mapua Cardinals sa winner-take-all Game 2 sa Final Four.

Makokonsiderang malalim ang mga lalarong players para sa Mendiola-based squad na kinabibilangan rin nina Peter Alfaro, Jacob Cortez, Winston Ynot, Alex Visser, Gab Cometa, Oliver Tagle, Joshua Tagala, rookie Cyrus Llarena at Ralph Penuela. (Gerard Arce)