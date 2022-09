NCAA Season 98 Team Preview: Fran babakuran titulo ng Letran

TIYAK ng aasahan ng defending back-to-back champions Colegio de San Juan de Letran Knights ang mga nalalabing beterano sa koponan na pagbibidahan nina 2019 Finals MVP Fran Yu, Louie Sanggalang at Brent Paraiso upang maidepensahan ang korona kasunod ng matagumpay na ‘Season 97 Sweep’ sa pagbubukas ng 98th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament simula Sabado sa Smart Araneta Coliseum.

Kinakailangang punuan ng tatlong beterano sa koponang loaded ng guwardiya, ngunit kinulang sa big men matapos magdesisyong maglaro sa Korean Basketball League si last-season Rookie-MVP high-flying guard/forward Rhenz Abando, habang pumasok na rin sa pro-ranks sina No.3 overall pick Jeo Ambohot ng Converge FiberXers, Allen Mina ng Terrafirma Dyip at Christian Fajarito.

Inaasahan ni head coach Bonnie Tan na mananatiling sasandalan ng Muralla, Intramuros-based squad na patuloy na mag-step up ang kanilang mga beterano lalo na si Fran upang makuha ang ikatlong sunod na kampeonato.

“Definitely, it will be a tough task to hold on, lalo na malaking kawalan at key players ang nawala sa amin, but again it’s going to be a big challenge for all our players, mostly yung mga veterans really need to set-up more,” saad ni Tan.

Babanat sa guard line-up ang 24-anyos na 5-foot-9 playmaker na si Yu katulong sina Paraiso, Kurt Reyson, Kint Ariar, shooters Ralf Go at Kyle Tolentino at Tommy Olivario, habang makikipagbanggaan sa ilalim sina Sanggalang, Marc Javillonar, King Caralipio, Jimly Lantaya, Joshua Miclat, Kobe Bryant Monje, at Kevin Santos.

Hindi man kalalakihan ang ambag na puntos ni Yu mula sa 5.8ppg, 3.8 rebounds at 4.2 assists, kumakamada naman ito kapag kinakailangan lalo na sa mga crucial sittwasyon.

Maituturing namang puwersa sa ilalim ang 6-foot-4 na si Sanggalang na may averages na 8.7ppg, 6.2 rebs at 1 assist na maaaring punan ang iniwang pwesto ni Ambohot, habang kailangang magdoble kayod sa opensa at depensa si Paraiso sa kanyang 97th season averages na 7.8ppg, 3.8rebs at 2.4 assists para makuha ang nawalang 15.6ppg, 6.8rebs at 1.7 na averages ni Abando. (Gerard Arce)