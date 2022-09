NCAA Season 98 Team Preview: Doromal bagong kamador ng Chiefs

Sa paglisan ng tinaguriang ‘Big Three’ ng Arellano University Chiefs sa pangunguna ni Converge FiberXers center Justin Arana, nakasalalay na ngayon sa mga kamay ng mga beteranong sina Art “Kai” Oliva, Kalen “Axel” Doromal at banger Stefan Steinl ang kahihinatnan ng kampanya sa darating na season 98th ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament simula Setyembre 10.

Bukod sa 6-foot-7 two-time Defensive Player of the Year awardee, linisan na rin nina scorer Raymart “Gelo” Sablan at Jordan Sta. Ana ang koponan matapos mapaso na ang kanilang mga playing eligibility sa nagdaang season, kung saan nagtapos ang mga ito sa 4-5 kartada, sapat para sa play-in tournament matapos patalsikin ng University of Perpetual Help System DALTA Altas sa bisa ng 52-59 para mabitin sa Final Four.

Muling maghahanap ng huhuguting manlalaro si coach Cholo Martin upang makabalik sa Final Four sa panibagong season ang Legarda squad.

Dito aasahan niya ang mga holdover na sina Oliva, Doromal, Steinl, Jade Talampas, Archie Concepcion, Maui Cruz, Kobe Caballero, Troy Valencia, John Carandang at Joshua Dela Cruz.

Inihayag ng 5-foot-9 na bagong team captain na si Oliva na marami siyang natutunan na kaalaman at karanasan sa kanyang mga senior teammate na sina Arana, Sablan at Sta. Ana na tiyak na magagamit niya sa kanyang pamumuno sa kanilang koponan.

“Majority of the team ay rookies, half rookies or half transferees. Siguro bago ‘yung environment and the way we bond together, ‘yung treatment namin sa isa’t-isa. Everybody is showing na willing sila lumaban everyday and every training, nakikita ko na competitive sila,” saad ni Oliva.

Panigurado namang pamumunuan ngayon ng Davaoeno score-first point guard na si Doromal ang Chiefs na kumakamada ng 9.5 puntos kada laro noong nagdaang season, habang pinagbibidahan ang liga sa 1.9 steals. (Gerard Arce)