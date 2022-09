NCAA Season 98 sisiklab sa Sabado

Mga laro sa Sabado: (Araneta Coliseum)

11:00am — Opening Ceremony

3:30pm — EAC vs Arellano

6:00pm — Mapua vs San Beda

Hindi lamang ang mga paboritong men’s basketball at women’s volleyball tournament ang pananabikang matunghayan 98th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA), halos balik na sa normal ang bilang ng mga sporting event simula Setyembre 10 sa Smart Araneta Coliseum.

Nailipat na ang pangangasiwa ng hosting sa Emilio Aguinaldo College (EAC) na inaasahang mas magiging malaki ang masasakupang mga laro sa pagbabalik ng face-to-face na mga laro.

“For the past two seasons, we have seen the resilience of our member school communities and student-athletes. As we begin season 98, the Philippines first collegiate athletic competition remains steadfast in instilling values in our students; ‘Achieve Greatness Everyday’ we continue to inspire everyone to do their best in everything they do, everyday. And we are honored and grateful that our new home, GMA Network thru Synergy, is with us every step of the way,” wika ni Dr. Jose Paulo Campos ng EAC sa Media Launch, Lunes, sa Novotel sa Quezon City.

Papalo na rin ang mga maton ng men’s volleyball, takbuhan para sa track and field, unahan sa swimming competitions at pagbabalik ng cheerdance competitions, habang mananatiling online ang taekwondo at chess para sa senior’s category.

Magkakaroon na rin ng maigsing torneo para sa high school athletes mula sa boys basketball, gayundin sa boys at girls volleyball para sa juniors division.

“Having adapted to the new normal, our student-athletes are better equipped this season. They have been training since Season 96 and 97 and are excited to showcase their talents on court. And with GMA network’s continued support, we look forward to an exciting season with more sporting events to be staged and broadcasted by GMA,” pahayag ni Management Committee chairman Estefanio Boquiron Jr ng EAC Generals.

Nagawang walisin ng Letran Knights ang 97th season ng men’s basketball tournament simula sa 9-0 kartada sa eliminasyon hanggang sa talunin ang Perpetual Help Altas sa Final Four at Mapua Cardinals sa best-of-three Finals.

Nakatakdang simulan ng Mapua University Cardinals ang misyon na makabawi sa pagkatalo sa Finals kontra sa multi-titlist San Beda University Red Lions sa main game sa Alas-6:00 ng gabi na ipaparada ang bagong coach na si Yuri Escueta, habang magbabanatan sa unang laro ang host EAC Generals at nabitin sa Final Four sa nagdaang season na Arellano University Chiefs sa alas-3:30 ng hapon.

Mararamdaman ng Knights ang kakulangan ng suporta ng ika-4th league Rookie-MVP na si Rhenz Abando na pumirma ng professional contract sa Anyang KGC sa Korean Basketball League, habang papalitan ito ng bagong lipat na si Deo Cuajao galing DLSU Green Archers para samahan ang dating Santo Tomas Growling Tigers team mate na si Brent Paraiso, playmaker Fran Yu at forward Mark Sanggalang.

Dinomina naman ng CSB Lady Blazers ang women’s volleyball nang walo sa koponan na nakalaban nito sa eliminasyon ay binigyan nila ng straight three sets, patungo sa pagdiretso sa Finals dahil sa 9-0 kartada. Nagawa rin nitong gulpihin at patalsikin ang three-peat champion na Arellano Lady Chiefs sa dalawang laro sa pangunguna ni league MVP at team captain na si Mycah Go at Finals MVP na si Pascual para sa ikalawang kampeonato sa liga.

Patuloy na ipapagawa ng NCAA ang semi-bubble setup sa mga student-athlete na mananatiling nakapanatili sa kanilang mga dormitory kasama ang regular na antigen testing, habang mapapanood ang mga laro sa GMA Network na siyang opisyal na broadcast partner ng liga. (Gerard Arce)