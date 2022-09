NCAA Season 98 sambulat ngayon

Mga laro ngayon:

(Araneta Coliseum)

11:00am — Opening Ceremony

3:30pm — EAC vs Arellano

6:00pm — Mapua vs San Beda

SISIMULAN ng 97th season runner-up Mapua University Cardinals sa pangunguna ni Most Improve Player Paolo Jose Hernandez ang kanilang misyong tuldukan ang tatlong dekadang pangungulila sa kampeonato kontra sa gutom ring San Beda University Red Lions sa pagbubukas ng panibagong season ng 98th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament ngayong araw.

Tinapos ng Muralla, Intramuros-based squad ang 16-straight finals appearance ng San Beda sa nagdaang season, magbabalik ang mga bataan ni head coach Randy Alcantara para tapusin ang 31-taong paghihintay sa kampeonato matapos mabigo kontra back-to-back titlist Colegio de San Juan de Letran Knights.

Bukod kay Hernandez na kumamada ng 10.92 points, 5.17 rebounds, 1.58 assists at 1.33 steals, inaasahan ring babanat para sa Mapua sa main game sa alas-6:00 ng gabi sina holdover Warren Bonifacio, Brian Lacap, Arvin Gamboa, Toby Agustin, Rence Nocum, Jeric Pido, Marc Cuenco, Jomer Mercado at Marc Igliane.

Matapos namang mabigong makapasok sa Finals last season kasunod ng pagkatalo sa Letran Knights noong Season 95, may ilang pagbabago sa pagtitimon sa Mendiola-based basketball team San Beda sa pagmamando ni dating Ateneo Blue Eagles at TNT assistant coach Yuri Escueta.

Pupunan ni Escueta ang iniwang puwesto ni coach Boyet Fernandez na ipinamana ang malalim na koponan na pinagngungunahan ni Fil-Canadian James Kwekuteye, JB Bahio, Damie Cuntapay, Peter Alfaro, Alex Visser, Justine Sanchez, Ralph Penuela, Winston Ynot, Jacob Cortez, Yukien Andrada, Gab Cometa at Clifford Jopia.

Bago magsagupa ang dalawang koponan ay masasaksihan muna ang pagbabalik ng harapang opening ceremony sa alas-11:00 ng umaga na pamumunuan ng season host Emilio Aguinaldo College Generals.

Susundan ng laro ng kanilang basketball squad kontra Arellano University Chiefs sa alas-3:30 ng hapon na masasaksihan sa official broadcast partner na GMA Network, partikular sa GTV, GMA News TV International at GMA Pinoy TV, NCAA Philippines website, Facebook page, YouTube channel, GMA Sports Facebook at Twitter pages. (Gerard Arce)