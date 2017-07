NCAA: Lyceum Pirates ‘di pa papipigil

Mga laro ngayon:

(Filoil Arena, San Juan)

8 a.m. — EAC vs. UPH (jrs)

10 a.m. — LPU vs. MU (jrs)

12 noon — EAC vs. UPH (srs)

2 p.m. — LPU vs. MU (srs)

4 p.m. — CSB vs. AU (srs)

6 p.m. — CSB vs. AU (srs)

Pinigil ng bagyong Gorio ang NCAA on Tour tampok ang juniors at seniors game ng Jose Rizal University at San Sebastian College, na dapat sana’y ganapin sa gym ng Baste sa Recto.

Madaling araw pa lang ng Huwebes ay bumuhos na ang malakas na ulan hanggang mag-umaga ay hindi ito tumigil, kaya napilitan ang NCAA MANCOM na ikansela ang dalawang pares ng laban.

“Due to bad weather and suspension of classes, the NCAA games today (yesterday), July 27, are cancelled,” saad ni NCAA management committee chairman Fr. Glyn Ortega, OAR, ng Season 93 host San Sebastian.

Ayon kay Ortega ang naantalang mga laro ay ikakasa na lang sa dulo ng first round ng elimination.

Wala pang kanselasyon ang mga laro ngayong araw (Biyernes) na gagawin sa Filoil Arena sa San Juan.

Pakay ng Lyceum of the Philippines University na sikwatin ang five-game winning streak pagharap nila sa Mapua University (1-3) sa alas- 2 ng hapon habang magkatapat ang University of Perpetual Help-System Dalta (1-2) at Emilio Aguinaldo College (2-2) sa alas-dose ng tanghali.

Sa main game, (4 p.m.) magkakaldagan ang Arellano Univetsity (2-2) at College of St. Benilde (1-2).

Tinarak ng Pirates ang kanilang best start sapul nang sumali sa liga may anim na taon na ang nakararaan, solo sila sa tuktok ng team standings hawak ang 4-0 karta

Mga naging biktima ng Intramuors-based squad LPU ang Jose Rizal, San Sebastian, last year’s runner-up Arellano U at defending champion San Beda.





“The championship is there but is not within our reach. We need to win more games to get there,” saad ni LPU coach Topex Robinson.