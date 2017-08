Mga laro bukas:

2 p.m.- Letran vs St. Benilde (jrs)

4 p.m.- Letran vs St. Benilde (srs)

Minasaker ng Lyceum of the Philippines ang College of Saint Benilde, 98-55 upang ikadena ang five-game winning streak kahapon sa 93rd NCAA basketball tournament sa Filoil Arena sa San Juan City.

Nag-init ang opensa ng Pirates sa second quarter, humarurot sa 31-10 upang hawakan ang 26-point lead, 47-21 sa halftime.

Lalo pang ginanahan ang Intramuros-based squad Lyceum sa second half, lumubo ang kanilang kalamangan sa 46 points, 91-45, mula sa basket ni CJ Perez may tatlong minuto na lang sa fourth quarter.

Kumana si Jaycee Marcelino ng 17 points, pitong rebounds at tatlong assists para sa Lyceum at ilista ang 5-0 win-loss slate at palakasin ang pagkapit sa tuktok ng team standings.

Napuwersa ang Blazers na magtala ng maraming turnovers dahil sa higpit ng depensa ng Pirates.

“We made crucial stops, we just play as hard as we can,” ani LPU coach Topex Robinson.

Isa rin sa matinding dumepensa sa Pirates ang kambal na sina Jaycee at Jayvee Marcelino na walang tigil na binubulabog ang mga point gurads ng Blazers.

Nagtala ang Saint Benilde ng 40 turnovers, kaya nalasap nila ang pangatlong talo sa apat na salang.

Ayon kay Robinson, nakabawi na rin sila sa pagkatalo sa Saint Benilde, 61-65 sa nakaraang season.





“We remembered the time they (St. Benilde) beat us last year, they were 1-17 then they beat us, that’s the motivation for us,” saad ni Robinson.

Sa pangalawang laro ng seniors division, tatlong Letran Knights cagers ang kumana ng double-double upang tuhugin ang 82-75 panalo kontra Arellano University.

Kumayod sina Jeo Ambohot at Rey Nambatac ng tig 15 points at 13 at 12 rebounds ayon sa pagkakasunod habang may 13 puntos at 11 boards si Jeremiah Taladua para sa Letran na umakyat sa third spot.

“Magandang buwelo itong panalo namin para sa next game, hopefully maging maganda yung laro namin ulit,” saad ni Letran coach Jeff Napa.

Mga iskor:

First Game

LPU 98 – Marcelino JC 17, Baltazar 16, Perez 14, Pretta 10, Tansingco 9, Marcelino JV 7, Nzeusseu 6, Caduyac 6, Marata 4, Ayaay 4, Santos 4, Serrano 1, Ibanez 0, Liwag 0

St. Benilde 55 – Naboa 14, Leutcheu 7, Belgica 7, Johnson 6, San Juan 4, Bunyi 4, Young 3, Domingo 3, Pili 3, Castor 2, Suarez 2, Dixon 0, Sta. Maria 0, Mercado 0, Velasco 0

Quarterscores: 16-11, 47-21, 68-34, 98-55

Second Game

LETRAN 82 – Ambohot 15, Nambatac 15, Taladua 13, Balanza 12, Calvo 9, Quinto 8, Balagasay 4, Pascual 4, Mandreza 2, Bernabe 0, Caralipio 0, Gedaria 0

ARELLANO 75 – Flores 17, Salado 15, Canete 12, Enriquez 10, Alcoriza 8, Concepcion 5, Dela Cruz 3, Nicholls 3, Taywan 2, Meca 0, Ongolo-Ongolo 0, Abanes 0, Padilla 0, Rivera 0

Quarterscores: 18-25, 46-38, 57-58, 82-75.