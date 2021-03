NCAA gusto may miron

Hangad ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) na makamit ang permiso ng Commission on Higher Education (CHED) pati na rin ang Inter-Agency Task Force (IATF) para maisagawa ang ika-96 edisyon ng liga sa unang linggo ng Mayo.

Ito ang sinabi ni NCAA Management Committee Chairman at Season 96 host Letran Athletic Director Fr. Vic Calvo Jr. sa pagdalo sa Philippine Sportswriters Association forum kasama ang San Miguel Corporation, Go For Gold PH, MILO Philippines, Amelie Hotel Manila, Braska Restaurant at Philippine Amusement and Gaming Corporation.

“We have sent a letter to CHED three weeks ago seeking for an audience,” sabi ni Fr. Calvo.

Sa kasalukuyan ay hindi pa pinapayagan ng IATF na magsagawa ng kanilang mga torneo ang mga collegiate league bagaman umaasa si Fr. Calvo na posibleng maging modelo ng iba pang mga tertiary meet ang kanilang programa sakali na payagan na sila. (Lito Oredo)