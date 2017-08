NCAA: GENERALS MAGSOSOLO

Standings W L

LPU 6 0

San Beda 5 1

Letran 3 3

EAC 2 2

Perpetual Help 2 3

Jose Rizal 2 3

Arellano U 2 3

San Sebastian 2 3

Mapua U 1 4

St. Benilde 1 4

Mga laro ngayon:

(Filoil Arena, San Juan)

12 noon — EAC vs AU (jrs)

2 p.m. — EAC vs AU (srs)

4 p.m. — Mapua vs St. Benilde (srs)

6 p.m. — Mapua vs St. Benilde (jrs)

Pakay ng Emilio Aguinaldo College (EAC) na umangat sa solo third place sa team standings pagharap nila sa last year’s runner-up ­Arellano University (AU) sa 93rd NCAA basketball tournament sa Filoil Flying V Centre, San Juan City.

Sasandalan ng ­Generals, (2-2) ang ­panalo nila sa kanilang huling laro kontra Mapua ­Cardinals, 77-72, noong July 25 habang nais ng Chiefs, (2-3) na buma­ngon mula sa 75-82 pagkakadapa laban sa Letran.

Inaasahang pamumu­nuan ni Sydney Onwubere ang opensa ng EAC matapos ang 22 points kasama ang clutch ­triple sa huling panalo ng ­Generals.

Kapag nanaig ang Generals, uungusan nito sa third spot ang Knights (3-3) habang ­mananatili sa Nos. 1 at 2 ang ­unbeaten Lyceum of the Philippines University (6-0) at defending champion San Beda (5-1).

Para sa Arellano U, babalik sila sa magic four kapag tinalo nila ang Emilio Aguinaldo at makakasalo nila ang Letran.

Magsisimula ang ­banatan ng EAC at AU sa alas-dos ng hapon.

Ayon kay EAC coach Ariel Sison, ­determinado ang kanyang team na manalo.

“We have a veteran squad and it’s a matter of getting that will to win,” saad ni Sison.

Magtatapat naman Mapua at College of St. Benilde sa alas-kuwatro, pareho nilang hawak ang tig 1-4 records.