Mga laro sa Martes: (July 18)

(The Arena, San Juan)

8 a.m. — Letran vs EAC (jrs)

10 a.m. — San Beda vs CSB (jrs)

12 nn. — Letran vs EAC (srs)

2 p.m. — San Beda vs CSB (srs)

4 p.m. — AU vs Jose Rizal (srs)

6 p.m. — AU vs Jose Rizal (jrs)

Nagtala ng magkahiwalay na panalo ang Emilio Aguinaldo College at Jose Rizal University kahapon sa 93rd NCAA basketball tournament sa FilOil Arena sa San Juan City.

Sinandalan ng Gene­rals sina Hamadou Laminou at Sydney Onwubere upang paluhurin ang College of Saint Benilde, 74-64 at siluhin ang 1-0 card.

Nalasap naman ng Blazers ang unang talo sa dalawang laro.

Kumayod si 6-foot-10 Laminou ng 21 points, 13 rebounds at pitong blocks habang bumakas si team captain Onwubere ng 11 points, 14 boards, apat na assists at tatlong steals.

“We’re blessed to have these two players for us,” patungkol ni EAC coach Ariel Sison kina Laminou at Onwubere.

Kagagaling lang sa knee injury si Laminou kaya ilang araw lang sumama sa practice ng team.

“I only joined the team a just a few days ago after I missed practice for two months,” sabi ni Laminou. “I can say that I’m not yet at full strength, maybe 60 percent.”

Para kay Onwubere na naglalaro ng kanyang fifth at final season, ang target nila ngayong season ay makapasok sa Final Four sa kauna-unahang pagkakataon sapul ng sumali sila sa liga may walong taon na ang nakararaan.

“This is my last year and I don’t want people to remember me as just someone who played for this team that’s why I want to help the team make the Final Four,” ani Onwubere.





Humugot naman ng lakas ang Heavy Bombers kay Teytey Teodoro na nagpasabog ng season-high 26 points upang pagpagin ang Perpetual Help, 68-54 sa unang laro.

May 1-1 ang JRU habang 0-2 ang baraha ng Altas.

Mga iskor:

First Game

Jose Rizal 68 – Teo­doro 26, Poutuouchi 13, Lasquety 11, Grospe 8, Mendoza 4, Castor 4, Abdul Razak 2, Dela Virgen 0, David 0

Perpetual Help 54 – Ylagan 12, Eze 12, Dagangon 9, Sadiwa 6, Pido 5, Coronel 3, Yuhico 3, Tamayo 3, Mangalino 1, Singontiko 0, Casas 0, Lucente 0, Clemente 0

Quarterscores: 15-18, 39-30, 50-40, 68-54

Second Game

EAC 74 – Laminou 21, Onwubere 11, Munsayac 9, Garcia 6, Pascua 5, Mendoza 5, Neri 5, Guzman 4, Diego 4, Corilla 3, Tampoc 1, Bautista 0, Mendoza 0, Altiche 0

CSB 64 – Leutcheu 9, San Juan 8, Belgica 8, Mercado 7, Johnson 6, Bunyi 6, Naboa 4, Young 4, Velasco 4, Sta. Maria 3, Castor 2, Dixon 2, Domingo 1, Pili 0

Quarterscores: 25-13, 44-25, 61-37, 74-64.