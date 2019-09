NCAA: Bulanadi, Baste mangangalabaw

Mga laro ngayon:

FilOil Flying V Centre)

12:00nn — SSC vs Perpetual

2:00pm — CSB vs Mapua

4:00pm — JRU vs Arellano

ISA sa mga maiinit na koponan sa 95th NCAA basketball tournament ang San Sebastian College Stags, muli nilang sasandalan si Allyn Bulanadi upang masilo ang six-game winning streak pagharap nila sa Perpetual Help Altas.

Nangalabaw si Bulanadi ng 32 points, apat na rebounds, tatlong steals at dalawang assists sa kanilang huling panalo laban sa College of St. Benilde Blazers, 83-67, nitong Huwebes.

Nasa pangatlong puwesto ang Stags kapit ang 7-3 record, sisimulan nila ang balak na panalo sa Altas sa alas-12 ng tanghali sa FilOil Flying V Center sa San Juan City.

Dahil sa magandang laro ng 6-foot-3 wingman Bulanadi ay tiyak na ibabandera pa rin siya ng Perpetual help para makuha ang panalo at sumalo sa last year’s runner-up Lyceum of the Philippines Pirates sa second spot ng team standings.

“May green light siya sa akin, one-hundred percent of what he plays lifts the team. Last year na rin niya ito and this is his last chance,” patungkol ni SSC head coach Egay Macaraya kay Bulanadi.

Inaasahan naman na hindi magiging madali ang pakay ng Stags dahil puntirya ng Las Pinas-based squad Perpetual na kalsuhan ang dalawang sunod nilang talo.

Tangan ng Altas ang 3-7 card, nakapuwesto sila sa eighth place.

Samantala, magkakaldagan ang CSB at Mapua sa alas-2 ng hapon habang magbabanattan sa alas-4 ang Jose Rizal University Heavy Bombers at host Arellano University Chiefs. (Elech Dawa)