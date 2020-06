HINDI pababayaan ng pamunuan ng NCAA ang kanilang mga miyembrong atleta, coach at mga opisyal.

Sa panahon ng pandemic coronavirus, handang umalalay ang NCAA para magbigay ng tulong.

“We’re doing something,” ayon kay Fr. Vic Calvo ng Letran sa PSA Forum nitong Martes.

“We got the names, the numbers of those who were affected, and we’ll be sure to help our players, our coaches, and our officials na kasama natin sa NCAA.”