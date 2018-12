NCA champs sa Pasay ngayong Biyernes

ILALARGA ngayon ang una sa dalawang natitirang 2018 derbies ng Pasay City Cockpit, ang “Ahluck Camsur LDB 4 -Stag Clean -Up Derby”.

Sina Ricky Magtuto at Nick Crisostomo, nanalong National Cockers Alliance (NCA) Stagfigh­ter of the Year nitong Nobyembre, ang mangunguna sa paderbing hatid ng Sagupaan Superfeeds at Complexor 3000.

Aabot sa P500,000 ang prem­yo, ayon kina hosts at gamefowl handlers Robert Eloriaga (Ahluck Camsur) at Rey Soberano (LDB Candelaria).

Handog din ng PCC ang “Annual SEGBA United 6-Stag Derby” sa Dec. 28, taya ang P750,000 habang P6,600 ang entry fee.

Puwede ang straight six stags sa pasabong na ito ng SEGBA (Seaman Gamers and Gamefowl Breeders Association).

Ang wingbands: ‘Bakbakan’, ‘Digmaan’ at ‘Salpukan’.