NBI ug PNP molihok na batok sa rice cartel

Human naapil sa State of the Nation Address (SONA) ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga rice cartel, gibaharan sa Department of Trade and Industry ang mga mapahomoslanon sa nga negosyante sa bugas sa nasud.

Matud ni Trade Sec. Ramon Lopez, makig-alayon sila sa Department of Agriculture, Philippine National Police (PNP) ug National Bureau of Investigation (NBI) aron moubos ang presyo sa national grains ug silotan ang mapahimudsanon.

Mipasabot ang kalihim nga mopahigayun silag market surveillance aron mamonitor ang mga presyo sa bugas sa merkado.

Sa miaging SONA ni Presidente Duterte, matud niini nga kinahanglan nga atubangon ang nahitabong artificial rice shortages.

Subay kini sa iyang pahimangnu sa mga cartel, hoarders ug ilang mga protektor tungod kay matud niya nga iyaha nang nailhan kini ug iyaha nang gipahinangnuan nga hunongon ang ilang pagpahimos sa publiko.