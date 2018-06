NBI pasok sa Okada resolution leak

PINAKIKILOS na ng Department of Justice (DOJ) ang National Bureau of Investigation (NBI) para imbestigahan ang nag-leak na kopya ng resolusyon ng Parañaque City Prosecutor’s Office sa dalawang reklamong­ estafa na inihain ng Tige­r Resorts Leisure and Entertainment Incorporated laban sa Japanese Gamin­g Tycoon na si ­Kazuo Okada.

Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevarra­, inatasan na niya ang NBI para magsagawa ng malalim na pagsisiyasat kung paanong napunta ang kopya ng resolusyon sa isang indibidwal na hindi naman partido sa kaso.

Nauna nang sinabi ni Guevarra na hindi pinapayagan ang premature o maagang pagpapalabas ng mga kautusan o resolusyon.

Tinukoy din ng kalihim na nag-inhibit na sa imbestigasyon si Parañaque City Prosecutor Amerhassan Paudac na inaakusahan ng Tiger Resorts ng bias at gross impartiality.

Dahil dito, ang DOJ na ang hahawak ng mga mosyon o mga insidente kaugnay ng mga kaso laban kay Okada.

Matatandaang sa administrative complaint ng Tiger Resorts laban kay Paudac, duda na sila kung naging patas ba sa pagdedesisyon ang piskal dahil may depekto na sa aspekto ng procedure.

Si Okada ay nahaharap sa multiple counts of estafa dahil sa paglustay sa mahigit $10 million na pondong pag-aari ng TRLEI o Tiger Resort Leisure & Entertainment Incorporated sa pagitan ng 2016 at June 2017.