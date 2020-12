NBI: Mga foreigner nagpapatakbo sa Mactan airport

Ni Nancy Carvajal

Kinumpirma ng National Bureau of Investigation (NBI) na sinampahan nila ng kaso ang limang opisyal na Pilipino at 11 foreign national ng Mactan-Cebu International Airport Authority (MCIAA) dahil sa paglabag umao sa anti-dummy law.

Sa isang pahayag na nilabas nitong Biyernes, sinabi ni NBI Officer-in-Charge (OIC) Director Eric B. Distor na isinampa ng Anti-Fraud Division ang kasong kriminal sa Department of Justice (DOJ) laban kina MCIAA General Manager at Chief Executive Officer Atty. Steve Y. Dicdican; GMR Megawide Cebu Airport Corp, (GMCAC) Filipino officers Manuel Louie B. Ferrer, Edgar B. Saavedra, Oliver Y. Tan, JZ Dela Cruz; at mga foreign national officers na kinilalang sina Srivinas Bommidala (Indian), P. Sripathy (Singaporean), Vivek Singhai (Indian), Andrew Acquaah-Harrison (Ghananian), Ravi Bhatnagar (Indian), Ravishankar Saravu (Indian), Michael Lenane (Irish), Sudarshan MD (Indian), Kumar Gaurav (Indian), Magesh Nambiar (Indian), at Rajesh Madan (Indian).

Sosyo sa GMCAC ang Megawide Construction Corp. at ang GMR Group na isang Indian company. Ang Megawide ay isang kompanya na incorporated sa ilalim ng batas sa Pilipinas habang ang GMR ay isang foreign infrastructure company, ayon sa NBI report.

Ayon kay Distor, nag-ugat ang kaso sa reklamong isinampa sa NBI kung saan nagsabwatan umano ang mga opisyal ng MCIAA para labagin ang 1987 Constitution at ang Anti-Dummy Law.

Base umano sa alegasyon ng nagreklamo, nag-ooperate at pinatatakbo ang MCIAA ng mga foreign national sa halip ng mga Pinoy executive nito.

Sa mga ebidensyang nakalap umano ng mga imbestigador ay nakita na ang mga dayuhan ang aktuwal na gumaganap sa executive at managerial position na paglabag sa franchise rule na ipinagkaloob sa kompanya.

Samantala, sinampahan din ng kaso si Atty. Steve Y. Dicdican, GM at CEO ng MCIAA, sa Office of the Ombudsman dahil sa paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Anti-Graft and Corrupt Practices Act, bilang isang opisyal ng isang government entity.