NBI: Kamatayan ng 3 Bilibid high-profile pinalabas na COVID

Sinampahan ng kasong murder ng National Bureau of Investigation (NBI) ang may 22 miyembro ng National Capital Region Police Office (NCRPO) dahil kuwestiyonableng pagkamatay ng ilang high profile inmates sa New Bilibid Prison (NBP) noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic noong 2020.

“We will follow the evidence and leave it to the prosecutors for their appreciation and to act accordingly,” ayon kay NBI Director Eric Distor.

Nabatid na mula Mayo hanggang Hulyo 2020, may walong high-profile inmate ang namatay sa NBP, kabilang ang convicted drug lord na sina Amin Boratong, Jaybee Sebastian, at ilang Chinese drug lords.

Ayon sa Bureau of Corrections (BuCor) ang mga inmate ay nasawi matapos mahawaan ng COVID pero sa imbestigasyon ng NBI Death Investigation team, tatlo sa mga inmate ay may nangyaring “foul play” ang pagkamatay.

“Merong natuklasan ‘yong ating Death Investigation Division agents na mukhang merong sistema or merong pamamaraan sila paanong magkaroon nga ng COVID o kaya palabasin na namatay ito sa COVID. May criminal intent,” ayon kay NBI spokesperson at Deputy Director Ferdinand Lavin.

Ginamit lamang umano ang viral disease para ma-cover up ang pagpatay sa mga high profile inmate.

“‘Yong site Hari ito ‘yong Building 4 kung saan ginamit nilang parang quarantine facility doon sa nagkaka-CO¬VID. Kahina-hinala dahil ‘yong iba wala, hindi nag-manifest ng sintomas. Sinasabi nilang nagpositive at noong patay na noong sinwab test ito ay nag-negative,” dagdag pa ni Lavin. (Juliet de Loza-Cudia)