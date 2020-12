NBI kakalkalin cellphone ng nawalang abogado

Sasailalim sa digital forensic autopsy ang narekober na mobile phone ng nawawalang abogado ng Department of Tourism (DOT), ayon sa National Bureau of Investigation (NBI).

“We already have the mobile phone of Atty. Ryan (Oliva) found inside his bag recovered in Lubang (Occidental Mindoro), and will submit the same for digital forensic autopsy,” sabi ni NBI spokesperson Ferdinand Lavin kahapon.

Ang NBI ang inatasang manguna sa paghahanap kay Oliva, na chief ng Legislative Liaison Unit ng DOT at isa ring law professor. Nawala ito nitong Nobyembre 21, simula nang umalis sa kanyang tahanan sa Quezon City dala ang backpack para pumunta umano sa Nasugbu, Batangas City. Narekober naman ang kanyang mga personal na gamit nitong Nobyembre 27. (Juliet de Loza-Cudia)