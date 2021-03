NBI diniin sa kaso 11 ka-party ni Dacera, pulis, abogado

Inirekomenda ng National Bureau of Investigation (NBI) sa Department of Justice (DOJ) ang pagsasampa ng patong-patong na kaso sa 11 indibiduwal kaugnay sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera.

Kasama sa mga kinasuhan ang nakasama ni Dacera sa City Garden Grand Hotel sa Makati kung saan sila nagdiwang ng Bagong Taon, bago siya nasawi.

Tinukoy ang mga kinasuhan sina Mark Anthony Rosales, Rommel Galido, John Pascual de la Serna III, Darwin Joseph Macalla, Gregorio Angelo Rafael de Guzman, Jezreel Rafiñan, Alain Chen, Reymar Englis, Atty. Neptali Maroto, Louie de Lima, PMaj. Michael Nick Sarmiento.

Kabilang sa hinain sa DOJ ang mga kasong may kinalaman sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, perjury, obstruction of justice, at reckless imprudence resulting in homicide.

Ang mga kinasuhan ng administering illegal drugs si Rosales, kasama rin niya si Galido para sa kasong attempt to deliver or to give away to another drugs.

Habang kinasuhan naman ng perjury sina Galido, Dela Serna at Macalla dahil sa pagbibigay ng pekeng testimonya.

Samantalang sinampahan naman ng kasong obstruction of justice sina Rosales, Galido, Dela Serna, /Dde Guzman, Rafiñan, Chen, Englis, Rafanan, Macalla at Atty. Maroto.

Sinampahan naman ng reckless imprudence resulting in homicide sina Dela Serna, Rafiñan, Chen at De Lima.

Hinain naman ang falsification of an official document by a public officer kay Sarmiento dahil sa paglalagay ng hindi tamang impormasyon sa kanyang autopsy report kung saan sinabi niya na walang nakuhang ihi sa katawan ni Dacera pero sa awtopsiya ng NBI ay nakakuha ng 130 ml ng ihi at wala ring nakitang abrasion sa kanyang labia majora o bahagi ng ari.

Ayon pa sa imbestigasyon ng NBI base sa dalawang ‘cotton’ na nakuha sa room 2209 na inokupa ng grupo nina Dacera, ay mayroong nakitang presensiya ng Flourmethampethamine at methamphetamine.

Nalaman din sa testigo, na nasa room 2207, dakong alas-tres ng madaling-araw sinabi umano ni Dacera na ayaw niya sa room 2209 dahil pawang high na sa party drugs ang mga nandoon na taliwas sa testimonya ng mga kaibigan niya na nasa room 2209.

Lumabas rin sa re-autopsy ng NBI na si Dacera ay namatay sa “microscopic evidence of peri aortic hemorrhages at aortic disruptions suspicious for a bleeding assecting aneurysm.” (Juliet de Loza-Cudia)