NBI chief may special power

Ni Nancy Carvajal

Binigyan ng special powers ng Malacañang si National Bureau of Investigation (NBI) Officer-in-Charge Eric Distor.

Maaari nang mag-imbestiga si Distor kahit walang kumpas mula kay Department of Justice (DOJ) Secretary Menardo Guevarra.

“Eric Distor is NBI OIC with special powers granted by the Office of the President, in addition to the routinary responsibilities of an officer-in-charge,” ani Guevarra sa mga reporter.

Noong Lunes una nang sinabi ni Senador Bong Go ang pagbibigay ng “extended authority” kay Distor pero hindi niya ito dinetalye.

Marso nitong taon itinalaga si Distor bilang OIC ng NBI.

Maliban sa pag-iimbestiga, binigyan din si Distor ng kapangyarihan na magpatupad ng balasahan sa mga tauhan ng NBI o pumasok sa mga kasunduan.

Matagal mang naging operatiba ng NBI, hindi makaabante sa mas mataas na ranggo si Distor katulad ng pagiging director dahil batay sa NBI Modernization Law, mga abogado lang ang maaaring maitalaga sa mataas na posisyon sa ahensya.

Sa kabila nito, ayon kay Guevarra, hindi pa rin “full powers” ng isang NBI director ang binigay kay Distor pero sapat na para mapatakbo ang ahensiya hangga’t wala pang naitatalaga si Pangulong Rodrigo Duterte.