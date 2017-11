NBA | Lebron nagliyab, Cavs bumawi

Biyernes ng umaga, inilabas ng ESPN ang interview kina Washington starting guards Bradley Beal at John Wall nang sabihing palagay nila ay iniwasan ng Cleveland ang Wizards sa playoffs ng nakaraang season.

Ayaw sagutin ni Le­Bron James ang patutsada ng dalawa, pero ma­tindi pa sa statement ang inilaro ng Cavaliers superstar.

Umiskor si James ng 57 at tinapos ng Cleveland ang four-game skid sa bisa ng 130-122 panalo laban sa dinayong Wizards.

“Every shot that I took, U felt like it was going in,” bulalas ni James.

Noong March 3, 2014 kontra Charlotte Hornets, iginuhit ni James ang career-high 61 points para sa Miami Heat.

Laban sa Wizards, 23 for 34 mula sa field si LeBron, walang isinablay sa nine free throws, nagbaba ng 11 rebounds at namigay ng seven assists.

Binalasa ni coach Scott Brooks ang Wi­zards para magsalitang bumantay kay James pero walang nakapigil.

Kasama na rito si All-Star point guard Wall na nabugbog pa ang kaliwang balikat nang makipagsalpukan kay Channing Frye.

Hindi kinaya ng 6-foot-4, 195 pounds na si Wall ang tikas ni 6-8, 250 James lalo sa low post.

Sinubukan din ni Brooks ang guard ni­yang si Beal, pero kinain lang din ni James.





Nakapag-deliver si Beal ng 36 points, pero may 13 markers lang si Wall bagama’t may 15 assists. Mula sa field ay 4 for 13 si Wall.

Sa pang-800 sunod na laro, umiskor si James ng 10 o higit pa. Tanging si Michael Jordan ang may mas mahabang streak nito (866).