NBA: IRVING NAGPAPA-TRADE

CLEVELAND (AP) — Nais magkaroon ng ­sariling entablado ni Kyrie Irving.

Dalawang tao na may kinalaman dito ang nagbun­yag kahapon (Manila time) sa Associated Press, na ­nakiusap ang Cleveland Cavaliers All-Star point guard sa kanyang nasabing team na i-trade siya.

Hiniling ni Irving ang swap sa nakalipas na linggo kay owner Dan Gilbert, patuloy ng impormante na tumanggi lang magpapangalan dahil na rin sa ayaw pang magkomento ng team sa demand ng player.

Unang naiulat ang hinaing ni Irving ng ESPN.

Isang four-time All-Star, ginugol ni Irving ang six seasons niya sa Cavs, na hinugot siyang No. 1 overall pick noong 2011. Nalampasan ng 25-year-old ang ­injury issues at napabilang na league’s elite point guards at biggest stars.

At ngayo’y naestablisa ang sarili na lumalarong­ kasabayan ni LeBron James, na gusto na niyang ­hiwalayan.

Under contract pa siya ng two seasons sa Cleveland (na may player option sa 2020), pero ayaw pang kumilos ng Cavs para kay Irving ngayon at magsimula­ ng bagong rebuild kay James, na may opsyon sa ­kanyang kontrata next summer na layasan ang Ohio sa pangalawang pagkakataon.

Ang pasabog na bomba ni Irving ang nagpagulo­ pa lalo sa offseason ng Cavs makaraan ang five games loss sa Golden State sa 71st NBA Finals 2016-17 noong Hunyo. Nakipaghiwalay si General Manager­ David Griffin sa club tapos mabigong makagawa ng new contract si Gilbert at habang aktibo ang mga clubs na palagdain ang free agent, limitado ang Cavs na makapagbalasa sa kanilang roster bunsod ng masikip na salary cap.