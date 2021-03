NBA dream buhay pa: Laban lang Kai!

HINDI pa tuluyang nagsasara ang pintuan ng National Basketball Association (NBA) sa 7-foot-3 center na si Kai Sotto.

Ito ang tingin ng kilalang basketball columnist at analyst na si Homer Sayson ng Spin.ph kaugnay sa sinapit ni Sotto, na hindi na nakabalik sa team Ignite sa NBA G League bubble tournament matapos bumalik sa Pilipinas noong Pebrero 2 para sana maglaro sa Gilas Pilipinas sa nakansela namang third at final window ng FIBA Asia Cup Qualifiers.

Pinilit humabol ni Kai sa G League bubble subalit sa kasamaang-palad ay hindi na ito pinabalik dahil umano sa mahigpit na health and safety protocols bunsod pa rin ng coronavirus pandemic.

Hanggang sa mga sandaling ito ay wala pa ring bagong balita kung ano ang pinagkakaabalahan sa Amerika ni Kai at kung ano susunod nitonf hakbang sa kanyang batang international basketball career.

Sa kabila nito, naniniwala at umaasa ang mga Pinoy basketball fan maging si Sayson na maaari pa ring makatungtong balang araw sa NBA ang dating Ateneo Blue Eaglets na si Kai.

“Even as we all lay grieving, I refuse to believe that Kai Sotto’s NBA dream is dead for good,” bahagi ng kolum ni Sayson na lumabas sa Spin.ph.

“On the contrary, his journey still has more moving parts than Shakira. So shake the doldrums, Kai. Wipe the tears if there are any. You’re way better than this. A whole nation is pulling for you, kid.” (Abante Sports)