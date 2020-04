NBA Draft sa Nigerian: Katuparan ng pangarap

Isang pangarap ang natupad na dating guhit lang ng palad para kay Nigerian power forward Precious Achiuwa.

Ito ay matapos na ianunsyo ng 20-year-old, 6-foot-9 power forward ang pagpasok para sa nakatakdang 74th National Basketball Association (NBA) 2020 Draft.

“I’ve always dreamt of playing in the NBA since I picked up the game,” saad ni Achiuwa na lumaki sa pagpu-football bago nagbasketbol nang nasa grade eight na.

Siya ay isa sa mga top prospect ng mga eksperto at ayon sa ilang analysts, maaaring mapabilang sa top-15 selection matapos maispatan ang kanyang husay habang nasa kolehiyo.

Naglista si Achiuwa sa University of Memphis ng average na 15.8 points, 10.8 rebounds, 1.9 blocks at 1.1 steal per game.

Kasabay nito ay hindi niya nakalimutang lingunin at pasalamatan ang kanyang coach na si Penny Hardaway, isang NBA veteran, na siyang bumuo sa kanya para maihilera sa mga mahusay na batang basketbolista.

“I want to thank coach Penny Hardaway and the entire coaching staff for pushing me every day to become better and helping me understand what it will take to become a successful professional,” wakas niyang sambit. (Aivan Denzel Episcope)