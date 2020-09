NBA Draft mauusog

POSIBLENG iusod ang 2020 NBA Draft sa November habang inaayos pa ng NBA at ng National Basketball Players Association ang bagong salary cap para sa 2020-2021 season.

“The league has informed teams of potential revised 2020 NBA Draft date of November 18, sources tell ESPN,” ulat ni Adrian Wojnarowski. “The NBA and NBPA have been negotiating on that new date.”

Mahalagang plantsado na ang salary cap dahil hanggang hindi ito naitatakda ay hindi gagalaw ang trades. Malaking papel ang ginagampanan ng trades hanggang mismong draft night.

Dahil inusod ang draft date, mauusod din ang umpisa ng free agency at mahahagip hanggang ang umpisa ng susunod na season.

May ilang kampo na payag sa February start ng next season. Ito ang mga umaasa na puwede nang manood ang fans sa venue.

Malaking bulto ng kita ng liga (40%, ayon kay commissioner Adam Silver) ay galing sa gate attendance.

Pero kapag February, tatamaan naman ang Tokyo Olympics na na-postpone din sa July 23. Maraming players na kumakatawan sa kani-kanilang bansa ang naglalaro sa NBA. (VE)