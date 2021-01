NBA: 2 laban tigil sa COVID

Kanselado ang Philadelphia-Oklahoma City game 1 ½ hours bago ang scheduled tip off nitong Linggo dahil sa coronavirus concerns.

Hindi na rin tinuloy ang laro ng Cleveland at Washington. Anim na Wizards ang positive sa coronavirus, tatlo ang out sa contact tracing.

Kinumpirma ng Memphis Grizzlies na hindi lalaro ngayon si center Jonas Valanciunas habang sumasailalim sa health and safety protocols ng NBA.

Kulang ang required na eight players sa court ng 76ers kaya hindi na itinuloy ang laro. Apektado ng contract tracing ang mga wala sa Philly.

Pang-13 laro nang na-po-postpone mula Jan. 10 dahil sa virus issues.

Naghigpit na sa protocols ang liga, dinalasan din ang testing sa players at staff.

“Nobody is complaining,” paniniguro ni Detroit Pistons coach Dwane Casey. “It’s different. We have to go with the flow.”

Naka-iskedyul ang laro ng Minnesota Timberwolves sa Atlanta ngayon. Ini-scratch ang game ng Wolves noong Biyernes matapos aminin ni Karl-Anthony Towns na positive siya. Hindi maglalaro si Ricky Rubio kontra Hawks. (VE)