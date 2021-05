Nayong Pilipino kinontra Palasyo, IATF

Nakahanap ng palusot ang Nayong Pilipino Foundation (NPF) para patagalin ang pagtatayo ng mega vaccination facility sa nakatenggang 9.5 hektaryang lupa nito sa Entertainment City sa Parañaque.

Sabi ng NPF sa inilabas na pahayag sa kanilang website, humihingi ito ng ‘clarification’ sa National Task Force Against COVID-19 at sa Department of Health (DOH) tungkol sa magiging pamamalakad sa mega vaccination facility dahil hindi umano maganda o tama kung isang private foundation ang gagamit ng government property.

“Legal issues are being studied to ensure full compliance with all laws, rules, and regulations,” pahayag ng NPF.

Dagdag ng NPF, sinasabi ng Department of Tourism na ang ICTSI Foundation ang siyang gagastos sa pagpapatayo ng mega vaccination facility para sa kapakanan ng lahat ng magpapabakuna at siya ring mag-o-operate ng pasilidad.

Sabi ng NPF, inaprubahan na nila ang pagtatayo ng naturang pasilidad ngunit maliit lamang ang sinusulong nito imbis na isang mega vaccination facility na may kakayanang magturok ng bakuna para sa 12,000 indibidwal sa isang araw.

Nagbabalangkas din umano ang NPF ng sariling mungkahi sa DOH para sa vaccination facility na tinutulak nitong itayo sa urban forest dahil, anila, maaaring malagay sa alanganin ang kalusugan ng mga taong magpapabakuna kung malapit ang vaccination site sa quarantine facility sa Nayong Pilipino.

Sabi pa ng NPF, kailangang pag aralang mabuti ang disenyo at ang ventilation system ng quarantine facility at ng vaccination facility para hindi magkaroon ng hawaan.

Inihayag ito ng NPF sa kabila ng nauna nang inutos ni Executive Secretary Salvador Medialdea na huwag harangin ang mega vaccination facility at sinabihan din sila na ipagpaliban muna ang planong cultural park project sa lugar para matugunan ang public health emergency.

Aprubado na rin ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID) ang mega vaccination facility. (Eileen Mencias)