Nayong Pilipino board kinasuhan ng korapsiyon ng pamangkin ni Duterte

KINASUHAN sa Ombudsman ng isang pamangkin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kapwa nito miyembro sa Na­yong Pilipino Foundation (NPF) board of trustees dahil sa katiwalian.

Kasama sa isinampang kasong kriminal at administratibo ni Maria Fema Duterte sa Ombudsman noong Mayo 2 ang mga kasamahan sa NPF board na sina Patricia Yvette Ocampo, chairman; Atty. Caroline Lansang, Alicia Manuel,­ Elizabeth Mercado, Bishop Efraim Perez, Cla­rence Bringas, Rex Anthony Villegas, at Marie Nino Gerald Medina.

Kabilang sa mga paratang ni Duterte ang pag-apruba ng NPF board ng isang kontrata na magpapahintulot sa operator ng Chinese casino, Landing Resorts Philippines Development Corp. (LRPDC) na uupa sa lupa ng pamahalaan para magtatayo ng Na­yong Pilipino theme park.

Partikular na inireklamo ni Duterte laban sa NPF board ay ang: pag­labag sa Republic Act (RA) No. 3019, o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act; RA 6713, o ang Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials; and civil service rules covering dishonesty, gross neglect of duty, grave misconduct, inefficiency and incompetence.