Nawawalang eroplano ng Malaysia, naispatan sa Cambodia

ISANG British tech detective ang naniniwala na natagpuan na niya ang binagsakan ng nawawalang Malaysia Airlines Flight MH370 sa pamamagitan ng Google Maps.

Ayon kay Ian Wilson, nakita na niya ang nawawalang eroplano sa high altitude area ng Cambodian jungle.

Ang MH370, may sakay na 239 pasahero, ay nawala noong 2014 matapos mag-take off sa Kuala Lumpur patungong China.

Sa larawan ng Google Maps, makikita ang outline ng mala­king eroplano na maaaring lumilipad sa ibabaw ng satellite na kumuha ng larawan.

Ngunit nanindigan si Wilson sa kanyang finding­s at nagsabi pang bibisitahin niya ang nasabing lugar upang malutas ang misteryong pagkawala ng eroplano.

“Measuring the Google sighting, you’re looking at around 69 meters (226 feet), but there looks to be a gap between the tail and the back of the plane. It’s just slightly bigger, but there’s a gap that would probably account for that,” wika ni Wilson sa Daily Star.