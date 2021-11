Nawawalang class ring, natunton paglipas ng 73 taon

Hindi inaasahan ng pamilya ng may-ari ng isang “class ring” na maibabalik ito sa kanila makalipas ang 73 taon simula nang mawala ito.

Sinabi ni Margery Cooksey, 90, biyuda ni Art Cooksey, isang Wilson graduate na namatay noong 2016,

may-ari ng nawawalang singsing, sa panayam ng WKBN-TV, nagulat sila at nagpapasalamat dahil naibalik sa kanila ang singsing.

“It is an interesting story because whoever thinks you would find something 73 years later and that we’d still be around,” pahayag ni Cooksey hinggil sa 1948 high school class ring .

Napag-alaman na natagpuan ni Michael Shealy ang singsing gamit ang metal detector sa isang family trip sa Rogers at inuwi niya ito sa South Carolina para maimbestigahan ang pinagmulan nito.

Sinabi ni Shealy na ang pangalan ng paaralan, ang taon sa singsing at ang nakaukit na inisyal na AHC ay nagbigay-daan sa kanya para kilalanin at malaman ang may-ari nito.

“I really never saw the ring before, because when we were married he didn’t have it. He had already lost it. I never saw the ring before,” kuwento pa ni Cooksey .

Sinabi ni Cooksey na plano niyang ipamana o ipasa sa pamilya ang singsing. (Riz Dominguez)