Nawalang bagahe binalewala Kim Chiu isinumpa ang Flair Airlines

Sunod-sunod ang paghingi ng tulong ni Kim Chiu sa pamamagitan ng tweet dahil sa nawala niyang bagahe sa travel niya sa Canada.

“Does anyone here knows the contact number for Flair Air? Been calling them for my lost luggage, yet no one is answering… Some important thing are in the bag! Paid extra for the luggage too! Why oh why? Help!!!” sabi ni Kim sa mga una niyang post.

May mga Twitter follower si Kim na nag-suggest sa kanya na tawagan ang mga numero na ipinost sa Twitter.

“Ilang beses na akong tumawag jan, binababa ‘yung line pag pini-press ko yung 5 (customer service)!

“Been calling them and even emailed them!!! Still no answer! @FlairAirlines #luggagelost please get back to me!” medyo iritada nang tweet ni Kim.

“Customer service is OUT of order! Whut? Seriously!” sabi pa rin ni Kim.

“Potek, ang lala naman pala nila!” sabi ng isang follower ni Kim, si James Banaag.

“Yeah, never again!” sagot ni Kim.

Pero, makalipas ang ilang oras, natagpuan na rin ang nawalang bagahe ni Kim, pero hindi raw ang naturang airlines ang tumulong sa kanya.

“Thanks to Philippine Airline ground personnel for helping me with my luggage.

“Lessons learned review first the airline before booking­…

“Reunited and it feels so good

“Still no reply from @flairairlines

“Never again with FLAIR Airlines!” post pa ni Kim sa kanyang Twitter at Instagram story.

Hindi naman kataka-taka na isumpa ni Kim ang Flair Airlines dahil hanggang sa huling sandali ay hindi nga siya tinulungan nito na mahanap ang kanyang nawalang bagahe. Sa halip ay ang PAL ground personnel ang nakatulong sa kanya.