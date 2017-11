Nawalan ng saysay ang RA 10863

Habang papalapit ang araw ng Pasko, inaasahan na din na magdagsaan ang mga balikbayan box na dadating sa Bureau of Customs (BOC) galing sa ating mga overseas Filipino workers (OFW) na tinaguriang bagong bayani ng ating bansa.

Mabuti na lang at nagdesisyon ang bagong pinuno ng BOC na si Customs Commissioner Isidro Lapeña na suspendihin ang kung ano-anong requirements para maging kabilang sa tax exemption ang ipapasok na balikbayan box.

“Common sense won” ika nga sa pagsuspende nitong requirements na ito.

Lalo na ngayon mada­mi ang magpapadala ng balikbayan box laman ang mga regalong pinaghirapan ng mga OFW para sa kanilang mga mahal sa buhay.

Dapat natin maisip na dugo at pawis nila ang puhunan para mapuno lang ang box na ito ng mga gamit na ipadadala sa Pilipinas lalo na nga­yong Pasko.

Nai-imagine ko na patingi-tingi ang paglagay nila ng regalo diyan sa box hanggang sa mapuno para ipadala sa mga anak, asawa, magulang, at mga kamag-anak.

Kaya naman dapat lang na may ‘tender loving care’ ang pagturing sa mga kartong pinag­paguran nilang punuin.

Wagi na sana tayo noon nang aprubahan ang ating panawagan na taasan ang halaga ng balikbayan box na hindi na sasaklawin ng buwis.

Sa ilalim ng regulasyon na nakasaad sa Republic Act (RA) 10863, hanggang P150,000 na halaga ng laman ng balikbayan box ay puwedeng pumasok sa tax exemption ng BOC.

Pero nawalan ng saysay ito nung sinamahan ng pagkadami-daming rekisitos para makabilang sa tax exemption.





Biruin mo naman, isa sa mga requirement ay ideklara, ilista at idikit sa labas ng balikbayan box ang detalyadong laman ng lahat ng nasa loob ng ‘pasalubong package’.

At kung may bago o brand new na item, dapat daw ay isama sa loob ng box ang proof of purchase or resibo.

Para itong tukso na iwawagayway mo pa sa mga small-time na tirador sa pantalan na burikiin ang laman ng balikbayan box.

Mas lalo itong nagdulot ng pangamba sa halip na tuwa ating mga OFW.

Kung sobrang ite­mized kasi ang listahan, parang sinulat mo na rin sa box na “open me, I’m yours.”

Ang lahat naman ng batas dapat merong regulasyon, tama naman yun.

Pero ang ganitong simpleng regalo dapat sa ating mga bagong ba­yani ay gagawin mo pang kumplikado, hindi naman maganda yon.

Ayon sa Customs Modernization and Tariff Act (CMTA), kahit sinong OFW ay maaaring magpadala sa kanilang mga mahal sa buhay ‘tax and duty free’ kung ito ay naglalaman lamang ng hanggang P150,000.

At hanggang tatlong beses sa isang taon puwede mag-qualify dito.

Hindi ito minsan sa isang taon lamang, katulad ng maling pagkaintindi ng pinalitang administrador ng BOC.

Pero may isang probisyon sa CMTA na ako’y nababahala din.

Ito ay ang probisyon sa duty-free donation ng mga relief goods at construction materials na maaari ding bumaha para sa rehabilitasyon ng nasirang siyudad ng Marawi.

Hindi malinaw kung paano magpapadala ang OFW or isang grupo ng OFW ng relief goods sa Marawi kung hindi nila malapit na kamag-anak ang padadalhan.

Ayon sa batas, taning ang malalapit lamang na kamag-anak ang dapat tumanggap o padalhan ng balikbayan box na tax exempt.

Ayon pa dito, hindi ang BOC kundi ang Department of Finance at Department of Social and Welfare and Deve­lopment and may joint authority para mag issue ng regulasyon on relief consignment.

Sana naman ay magkaroon na din ng malinaw at sensible na rules and regulations ukol dito para naman maayos bago magdagsaan ang mga tulong mula sa iba’t ibang gobyerno at mga citizens – lalo na mga galing sa Muslim countries – bago mag Pasko.

At sana, dumating sa takdang oras, tamang timbang at sukat ang mga balikbayan box.

Hindi binawasan… hindi binuriki.