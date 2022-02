Nawala ang virginity

Hi sana matago ang name ko, gusto ko lang itanong kung may ibig sabihin ba ang panaginip kung saan nag-do daw ako sa guy na ka-close ko, but sa totoong buhay dedma lang talaga ako sa kanya romantically. As in friends lang kami kasi may kanya-kanya kaming trip pagdating sa love life. Nagulat kasi ako na binigay ko raw virginity ko sa kanya sa panaginip.

JJ

Naiintindihan ko na nagdudulot ng iba’t ibang emosyon ang panaginip na tungkol sa pagkawala ng viriginity ng sinuman nakapanaginip nito. Pero huwag kang mag-alala dahil mayroon itong iba’t ibang ibig sabihin depende sa mga nangyari sa iyong panaginip.

Sa madaling pagpapaliwanag, ang ganitong panaginip ay may koneksyon sa personal na bahagi ng iyong buhay na ayaw mong ipakita sa publiko, pero tila nakakabuo ng tensyon sa iyong kalooban.

Ang virginity para sa mas maraming bahagi ng lipunan, ay simbolo ng kadalisayan at pinapahalagan, kaya nangangahulugan din ang panaginip mo na posibleng mayroong bagay na importante para sa iyo, na posibleng mawala.

Maaari ring paraan ito ng subconcsious mo para bigyan ka ng signal na magkaroon ng self-exploration. Normal ito at pinagdadaanan naman ng kahit sino. Sinasabi ng sarili mo na emotionally at pwede ring physically ay handa ka nang mag-commit intimately.

Sinabi mo rin na ka-close mo ang taong nakasama mo sa iyong panaginip kaya pwedeng sa ngayon ay hindi mo pa ito naiisip, pero bukas ka sa mga posibilidad na mangyayari ang ganitong moment sa totoong buhay kahit na hindi sa kanya.

Hindi ka dapat mag-alala sa kahulugan ng iyong panaginip. Huwag mo ring isipin na nakakahiya ito o tila ba may kasalanan ka nang nagawa. Sinasabi lang nito na kailangan mo nang maging aware o malay sa nangyayari sa iyong sarili as a whole—pisikal, mental, at emosyonal.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com