Navy Cut nanikwat sa Fundador Cup II

NAGPAKITANG-GILAS ang kabayong si Navy Cut matapos sikwatin ang panalo sa Fundador Cup Division II sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite noong Linggo.

Ginabayan ni jockey RB Ubaldo si Navy Cut upang silatin ang naliyamadong sina Twilight Ingrid, (6) at Diamond Away, (6A) sa 1,400 meter race.

Nasegundo rin ang coupled entry habang tumersero si One More One More na sinakyan ni CS Pare Jr.

Samantala, super dehado agad ang nanalo sa Race 1 noong Linggo, naka-nakaw ng karera si Isa Pa Isa Pa na sinakyan din ni CS Pare Jr.

Sa kombinasyon na 2-3 sa forecast, nagbigay ito ng P2,133.05 kaya paniguradong tamasa ang mga dehadista.