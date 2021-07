Naudlot Na Operasyon

May mga pagkakataon na walang ibang lunas ang isangkundisyon kundi operasyon. Sa ganitong pagkakataon ay emergency surgery ang kinakailangan, ngunit kadalasan naman mayroong sitwasyon na maaaring madelay ng kaunting oras o araw ang ninanais na procedure, urgent surgery ang tawag dito. Ito ang naitanong sa atin ngayon. “Ang aking ina ay nadulas at kinakailangan ng operasyon sa kanyang pige. Naipaliwanag naman ng mabuti ng aming doktor ang indikasyon ng procedure at kung ano ang kanilang balak gawin. Naadmit na kami, ngunit ngayon ay sinasabi na hindi matutuloy ang skedyul at ipagpapaliban muna ito. Bakit ganoon ang nangyari, akala ko bakailangan na kailangan nang operahan, bakit hindi matutuloy?”

Sa ganitong sitwasyon, talagang mas mainam ang surgery. May mga karamdaman na hindi na talaga makakaantay, gaya ngapendicitis, problema sa tiyan at bituka, pati na din mag kundisyon ng obaryo at matres, lalo na kung tumitigas na angabdomen. Mga life threatening conditions katulad ng sakit sapuso, na stroke, o mga aksidente, kabilang ang mga nabaril o nasaksak, at iba pa. Ito ang mga tunay na emergencies. Ang ibanamang kundisyon ay maaaring madelay, ngunit kinakailanganpa din gawin. Kaya may pagkakataon ma stabilize muna ang katawan ng pasyente.

Hindi basta basta lang na oopera ang seruhano. Kinakailangannya ang gabay ng ibang doktor para makuha angpinakamagandang ikalalabasan ng kaniyang gagawin. Clearances ang tawag dito. Pinakamadalas na hinihingi ay ang cardio-pulmonary clearance mula sa internist. Dito nalalamankung kakayanin ng puso at baga, hindi lang ang gagawingoperasyon, kundi pati na din ang anesthesia na gagamitin. Kung bata naman ang pasyente, pediatric clearance ang tawag ngunitpuso at baga pa din ang kanilang tinitingnan. Wala na ang dating cleared or not cleared. Ngayon ay nag stratify sila kung ano ang posibilidad na magkaroon ng kumplikasyon habang inooperahanat lalo na pagkaopera. Ito ay ang low, moderate, o high risk. Kung may mga ibang kundisyon o co-morbidities ang pasyente, kakailanganin ang ibang mga spesyalista. Kabilang dito angdiabetologist kung may diabetes, o endocrinologist, kung mayproblema gaya ng goiter o bosyo. Kung ang kidneys naman angproblema, nephrologist ang kailangan. Kung may problema sautak, neurologist o kung behavioral naman ay psychiatrist angtinatawag. Iba’t iba pang spesyalista ang maaaring kailanganindepende sa kung ano man ang maaaring magbigay ng hadlang samabuting paggaling ng pasyenteng ooperahan. Lalo na ngayon,sa panahon ng Covid19, ay mandato na magkaroon ng infectious clearance. Ito ay hindi lang bago operahan kundi pati na din bago pa maadmit sa ospital. Nagbabago ang clearance nabinibigay base sa lahat ng opinyong nakuha, kaya’t may pagkakataon na madelay ang naplanong surgery.

Mas mainam na nakakasiguro sa pangkabuuang estado ng katawan ng ooperahan, para mas maganda ang ikalalabasan ng surgery. Walang garantiya ang anumang surgical procedure, ngunit dahil sa mga clearances na ito, mas maaayos ng mabutiang pagkakataong gumaling mula sa kundisyong pinagmulan.

Hanggang sa susunod! Stay Healthy! Stay safe!

