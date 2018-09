Naudlot na ‘bilateral meeting’

Kung hindi nanalasa ang bagyong Ompong nasaksihan sana ng bansa ang pulong sa pagitan ng ilang matataas na opisyal ng Pilipinas at China.

Simula noong Sabado Ika-16 hanggang 18 ng Setyembre, kung hindi naudlot dahil kay Ompong ay narito sa bansa si Chinese State Councilor at Foreign Minister Wang Yi.

Ayon sa Department of Foreign Affairs, ipinagpaliban ni Wang ang pagbisita bilang paggalang sa mga Pilipino na hinagupit ng bagyong Ompong.

Ayon sa DFA itinakda sa ibang araw ang pakikipagkita ng Chinese official sa kanyang counterpart na si Fo­reign Affairs Secretary Alan Cayetano at ang posibleng ‘courtesy call’ kay PDU30.

***

Mahalaga ang pagbisitang ito dahil sa darating na buwan ng Nobyembre, nakatakdang bumisita sa bansa si Chinese President Xi Jingping. Kauna-unahan ito sa nakalipas na 13-taon, ayon sa record ng Department of Foreign Affairs. Ang pinakahuli ay noong 2005 nang bumisita sa bansa si dating Chinese President Hu Jintao.

Sa naudlot na Bila­teral Meeting sa pagitan nina Cayetano at Minister Wang, nakatakdang talakayin sana ang usapin sa pagtutulungan ng dalawan­g bansa sa aspeto ng ‘political-security and economic relations, ganon na rin ang usapin ng turismo.

Dahil pulong ito sa nalalapit na pagbisita ni Xi Jingping, natural na pag-usapan din nina Cayetano at Wang ang isyu sa West Philippine Sea at ang Joint Oil Exploration ng dalawang bansa.

Simula nang maupo si PDU30 sa puwesto, malawak na ang tinahak ng pagtutulungan ng Manila at Beijing.

Tulad na lamang sa usapin ‘defense at military cooperation,’ ilang piloto ng Phi­lippine Air Force ang nagsasanay ngayon sa China para sa Night Flight Course, habang ilang sunda­long Chinese naman ang nag-aaral sa National Defense College of the Philippines.

Lalahok din ang Phi­lippine Navy sa ASEAN- China Maritime Exerci­ses o ACMEX na gagawin sa karagatan ng Zhanjiang China sa hu­ling bahagi ng buwan ng Oktubre ngayong taon.

Ang US Navy ay hindi inimbitahan sa pagsasanay bilang ganti sa katatapos na 26th Rim of the Pacific Exercises na hindi nakasama ang Chinese Naval Forces.

***

Nakatakda sanang mag-courtesy call si Wang kay PDU30 noong Lunes, Ika-17 ng Setyembre, subalit dahil kay Ompong hindi ito nangyari.

Malamang na tinala­kay maliban sa pagbisita ni Xi Jingping ay ang Belt Road Initiative na isinulong ng China hindi lamang sa rehiyon ng Asya at Pasipiko kundi ganon na rin sa iba pang panig ng mundo.

Ang Build, Build, Build Project ng admi­nistrasyong Duterte na pinondohan ng Beijing ay siguradong pag-uusapan, kaya lang dahil sa naganap na kalamidad hindi ito naganap.